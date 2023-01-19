Новогодние мечты трех детей из соцучреждений Псковской области исполнил Борис Елкин

Новогодние мечты трех детей из социальных учреждений Псковской области исполнил глава города Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале.
Фото: Борис Елкин
Надежда, Виолетта и Алексей получили желанные подарки: мобильный телефон, черную гитару, пистолет из «Звездных войн» и сладости, рассказал глава города.
«Делать сюрпризы и радовать детей всегда приятно. Спасибо благотворительному проекту "Елка желаний" за возможность дарить заботу и тепло тем, кто в этом нуждается», - добавил Борис Елкин.