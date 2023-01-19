Общество

Новогодние мечты трех детей из соцучреждений Псковской области исполнил Борис Елкин

Новогодние мечты трех детей из социальных учреждений Псковской области исполнил глава города Пскова Борис Елкин. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале.

Фото: Борис Елкин

Надежда, Виолетта и Алексей получили желанные подарки: мобильный телефон, черную гитару, пистолет из «Звездных войн» и сладости, рассказал глава города.

«Делать сюрпризы и радовать детей всегда приятно. Спасибо благотворительному проекту "Елка желаний" за возможность дарить заботу и тепло тем, кто в этом нуждается», - добавил Борис Елкин.