Общество

Загрязнение реки Великой выявила прокуратура в Пскове

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по факту загрязнения реки Великой в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В результате отсутствия очистных сооружений на выпуске ливневой канализации у моста 50-летия Октября в городе Пскове происходило загрязнение реки Великой. По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний отобранных проб воды на выпуске выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по 13 показателям, в том числе нефтепродуктам, фторидам, нитритам, алюминию, фенолам», - рассказали в ведомстве.

В целях устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор в Псковский городской суд направил исковое заявление к администрации города Пскова и муниципальному учреждению, эксплуатирующему данный выпуск.

Решением суда от 20 января на ответчиков возложили обязанность произвести строительство очистных сооружений, получить решение о предоставлении водного объекта в пользование, осуществить постановку выпуска ливневой канализации на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Решение суда не вступило в законную силу.