Общество

Большинство респондентов ПЛН поддержали инициативу о полном запрете деятельности коллекторов

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (81,61%) поддержали инициативу о полном запрете деятельности коллекторов. Это следует из опроса, в котором приняли участие 299 человек.

При этом 6,69% читателей, принявших участие в опросе, считают, что нужно запрещать только тех коллекторов, которые злоупотребляют полномочиями.

6,02% голосующих заметили, что нужно действовать аккуратно, чтобы не поощрять безответственность заемщиков. 2,01% участников опроса выбрали вариант: «Коллекторская деятельность необходима. Иначе как взыскивать деньги с неплательщиков?». Менее 1% читателей, принявших участие в голосовании, выступили за продолжение работы коллекторов, поскольку они никому не мешают.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли инициативу об исключении из школьного курса литературы произведений, которые, по мнению чиновников, "не выдержали испытания временем"?»