Общество

На Госуслугах стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов

Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно, сообщает Минцифры России.

«Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново», - объяснили в ведомстве.

Заполняя форму, необходимо указать следующие данные:

ФИО

дату и место рождения

СНИЛС

место жительства

наименование вуза и дату выпуска

серию и номер диплома

специальность

стаж работы в аккредитованных компаниях

военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учёте

«Если сотрудник получит повестку на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку», - отметили в Минцифры.

В таком случае при себе нужно будет иметь:

паспорт

документ воинского учета (приписное свидетельство)

водительское удостоверение (при наличии)

подлинник диплома о высшем образовании по специальности, в соответствии с перечнем

подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

«Напоминаем, что правила подачи заявлений изменены. Теперь информацию о себе через Госуслуги может заполнить сам сотрудник», - добавили в министерстве.