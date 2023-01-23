На Госуслугах стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов

Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом Госуслуг и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно, сообщает Минцифры России.
«Ранее поданное в 2022 году заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново», - объяснили в ведомстве.
Заполняя форму, необходимо указать следующие данные:
«Если сотрудник получит повестку на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку», - отметили в Минцифры.
В таком случае при себе нужно будет иметь:
Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.
«Напоминаем, что правила подачи заявлений изменены. Теперь информацию о себе через Госуслуги может заполнить сам сотрудник», - добавили в министерстве.