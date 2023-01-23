Общество

Традиционная акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове

Патриотическая акция «Хлеб той зимы» пройдёт в Пскове уже в восьмой раз 27 января. Площадка акции развернётся с 13:00 до 17:00 на пешеходной части улицы Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель регионального штаба областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», председатель совета Псковского регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Екатерина Родина.

«Хлеб той зимы» – одно из ключевых мероприятий регионального проекта «Чтобы помнили», основанного на интерактивном подходе к патриотической работе. Место проведения акции на несколько часов превратится в улицу блокадного города.

На площадке участники смогут заполнить хлебные карточки, взять на память репринты газет и листовок времен Великой Отечественной войны, присоединиться к акции «Ленточка Ленинградской Победы». Кроме этого, активисты Российского движения детей и молодежи «Движение первых» проведут интерактивные экскурсии, основанные на воспоминаниях жителей блокадного Ленинграда.

К акции также присоединяться Великие Луки, Невельский, Порховский, Опочецкий, Печорский и другие районы Псковской области.

В 2023 году акция проводится Псковским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Псковской области и Псковской региональной общественной молодёжной организацией «Вечевой Орден» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.