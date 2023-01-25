Общество

Конференция о Сталинградской битве прошла в Пскове

Молодежная научно-просветительская конференция «Сталинградская битва в истории, литературе и на киноэкране» состоялась в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в Пскове. Мероприятие приурочено к 80-летию разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В конференции приняли участие студенты Псковского политехнического колледжа, офицеры регионального управления Росгвардии и заведующая библиотекой Елена Сойтту.

В ходе мероприятия обсуждались творчество как советских, так и современных авторов, в произведениях которых повествуется о Сталинградской битве.

Росгвардейцы представили студентам книгу «Войска НКВД в годы Великой Отечественной войны», в которой, в том числе, рассказывается о подвигах бойцов 10 дивизии войск НКВД в ходе Сталингардской битвы.