Общество

Неделя приемов граждан по вопросам соцподдержки пройдет в Псковской области

На площадках региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, местных общественных приемных региона пройдут приемы граждан по вопросам социальной поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

С 30 января по 3 февраля приемы пройдут с участием депутатского корпуса, а также организаций-партнеров, среди которых Ассоциация юристов России, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области, региональное отделение Социального фонда России.

«Наиболее волнующие граждан вопросы находятся именно в социальной плоскости, поэтому мы в очередной раз проводим такую тематическую неделю. В приемные партии "Единая Россия" жители смогут обратиться по вопросам социальной поддержки семей военнослужащих – участников СВО, социальных выплат, начисления пенсий, по лекарственному обеспечению, а также за юридической помощью», – отметил заместитель председателя Псковского областного собрания, руководитель региональной общественной приемной Партии Юрий Сорокин.

Уточнить информацию о графике приемов, а также записаться на прием можно у специалистов региональной общественной приемной по телефону 8 (8112) 66-25-12 - в Пскове, 8(81153) 4-80-11 - в Великих Луках.

Телефоны приемных в вашем районе, можно узнать на сайте: pskov.er.ru/contacts/reception/locals

График приемов депутатов в г. Пскове:

30 января

14.00-17.00 - Александр Гончаренко - председатель Псковской городской Думы.

31 января

10.00-13.00 - Виктор Остренко - депутат Псковского областного Собрания.

1 февраля

10.00-13.00 - Игорь Дитрих - депутат Псковского областного Собрания.

14.00-17.00 - Наталья Мельникова, депутат ПГД;

16.00-17.00 - Евгений Васильев, депутат ПГД.

2 февраля

14.00-17.00 - Денис Иванов, депутат ПГД.

3 февраля

14.00-17.00 - Владимир Воробьёв, депутат ПГД.

Напомним, в Народной программе «Единой России» поставлены задачи повышения качества социальных услуг, обеспечения назначений без дополнительных заявлений социальных доплат, досрочных пенсий, пенсий по инвалидности и многое другое — в социальной сфере, здравоохранении.