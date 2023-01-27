Общество

Выход на лёд Чудского озера снова разрешили в Гдовском районе

Выход на лёд Чудского озера разрешили в Гдовском районе с 26 января. Соответствующие распоряжение подписал глава района Алексей Васильев.

«Отменить с 26 января распоряжение комиссии Гдовского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 16 января 2023 года. Запрет на выезд на автотранспорте на лёд Чудского и Теплого озер оставить в силе», - говорится в тексте документа.

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Напомним, выход на лёд Чудского озера запретили в Гдовском районе с 17 января.