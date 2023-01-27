Общество

Блокадников Ленинграда пригласили на торжественный приём в Пскове. ФОТО

Торжественный приём блокадников в честь годовщины снятия блокады Ленинграда прошёл в Псковском городском культурном центре сегодня, 27 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы сегодня празднуем наш великий день - ленинградский День победы, который принёс нам освобождение», - отметила председатель Псковской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Лариса Кравцова.

На приёме выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поздравила блокадников от имени правительства региона и поблагодарила Ларису Кравцову за работу по патриотическому воспитанию населения.

«Вы - живые свидетели событий, которые изменить невозможно. И кто бы что не говорил о победе СССР, о той войне, факты не изменить, это невозможно, вы же всем расскажете правду - какие были бомбежки, голод и страдания», - обратилась к блокадникам Вера Емельянова и добавила, что сегодня эти воспоминания особенно ценны.

Глава Пскова Борис Елкин, выступая на приёме, отметил, что тема блокадного Ленинграда ему очень близка.

«Для меня это тоже большое событие, ведь я родом из Ленинграда, и моя бабушка работала во время войны на заводе в Ленинграде, она - житель блокадного Ленинграда, участник войны. Все истории о том, что происходило, я пропускал через себя. Действительно, это было тяжело, было сложно, но вместе вы справились с этим», - сказал Борис Елкин и пожелал блокадникам здоровья и положительных эмоций.

Выступающие поздравили собравшихся с годовщиной освобождения и вручили им цветы. После для блокадников состоялся концерт.

Напомним, сегодня, 27 января, отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.