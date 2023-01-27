Общество

Жертв Холокоста вспоминают в мире 27 января

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Дату утвердила Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день там проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции. На международном уровне к этой дате приурочено проведение Всемирного форума памяти Холокоста, уточняет calend.ru.

Напомним, Холокост - преследование и уничтожение евреев нацистами и их пособниками после прихода к власти в Германии Гитлера и до окончания Второй Мировой войны в Европе. Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором по разным оценкам погибли от 1,5 до 4 миллионов человек.

Памятные мероприятия проходят и в Псковской области. С 16 по 27 января в Псковском областном центре народного творчества проходит Неделя памяти жертв Холокоста.

Смотрите также Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в Пскове

Помимо этого, сегодня, 27 января, в деревне Лухново Псковского района состоится церемония возложения цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей — жертв Холокоста».