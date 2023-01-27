Псковичек приглашают принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество»

Второй Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество» проводится с 18 января по 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.
Конкурсный отбор реализуется в рамках деятельности общественного движения «Женщины за здоровое общество».
Цель конкурса - выявить и оказать поддержку в субъектах Российской Федерации наиболее интересных и полезных проектов, инициатив и практик, направленных на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей, сформировать в обществе установки ответственного отношения к своему здоровью, популяризацию ценностей здорового образа жизни. В рамках конкурсного отбора будут определены лучшие социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах Российской Федерации.
Впервые Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов прошел в 2021-2022 годах. Для участия в конкурсе было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России. В результате были отобраны лучшие проекты в 7 основных и 7 специальных номинациях.
Награждение финалистов и победителей конкурса состоялось в Совете Федерации РФ. Все проекты-победители конкурса получили разноплановую поддержку на разных уровнях. В том числе информационную поддержку и возможность быть представленными на площадках экономических форумов.
В 2023 году Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов «Женщины за здоровое общество» будет проходить по следующим основным номинациям:
И специальным номинациям:
Победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума, а в июне, на площадке самого ПМЭФ (14—17 июня 2023, Санкт-Петербург), женщины смогут представить свои проекты.
Что получат победители и финалисты конкурса:
Участницы могут подать заявку на конкурс на платформе «Женщины за здоровое общество» в своем личном кабинете. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на платформе.
Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов организован командой проекта «Женщины за здоровое общество» и проводится при поддержке проекта «Здоровье женщин — благополучие нации» платформы Совета Евразийского женского форума, Фонда Росконгресс, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, ГБУЗ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы» и АНО «Национальные приоритеты».