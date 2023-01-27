Общество

Псковичек приглашают принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество»

Второй Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество» проводится с 18 января по 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Конкурсный отбор реализуется в рамках деятельности общественного движения «Женщины за здоровое общество».

Цель конкурса - выявить и оказать поддержку в субъектах Российской Федерации наиболее интересных и полезных проектов, инициатив и практик, направленных на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей, сформировать в обществе установки ответственного отношения к своему здоровью, популяризацию ценностей здорового образа жизни. В рамках конкурсного отбора будут определены лучшие социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах Российской Федерации.

Впервые Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов прошел в 2021-2022 годах. Для участия в конкурсе было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России. В результате были отобраны лучшие проекты в 7 основных и 7 специальных номинациях.

Награждение финалистов и победителей конкурса состоялось в Совете Федерации РФ. Все проекты-победители конкурса получили разноплановую поддержку на разных уровнях. В том числе информационную поддержку и возможность быть представленными на площадках экономических форумов.

В 2023 году Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов «Женщины за здоровое общество» будет проходить по следующим основным номинациям:

Технологии для здоровья.

Женское здоровье.

Материнство и детство.

Здоровый образ жизни.

Благополучие семьи.

И специальным номинациям:

Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении.

ЗОЖ-инфлюенсер.

Ментальное здоровье.

Победители и финалисты конкурсного отбора будут торжественно объявлены накануне Петербургского международного экономического форума, а в июне, на площадке самого ПМЭФ (14—17 июня 2023, Санкт-Петербург), женщины смогут представить свои проекты.

Что получат победители и финалисты конкурса:

Информационное продвижение проектов в течение одного года.

Назначение куратора — лидера мнений из специализированной сферы победителя. Организация личных встреч.

Возможность участия в ведущих экономических форумах с участием первых лиц государства, презентация своих проектов и выступление в деловой программе.

Возможность прохождения образовательной программы профессиональной переподготовки «Лидерство в сфере общественного здоровья», на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Участницы могут подать заявку на конкурс на платформе «Женщины за здоровое общество» в своем личном кабинете. Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на платформе.

Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов организован командой проекта «Женщины за здоровое общество» и проводится при поддержке проекта «Здоровье женщин — благополучие нации» платформы Совета Евразийского женского форума, Фонда Росконгресс, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, ГБУЗ «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы» и АНО «Национальные приоритеты».