Общество

Что делать при падении на лёд, рассказали псковские медики

Что делать при падении на лёд, рассказали в Псковской городской поликлинике. Рекомендации специалисты опубликовали в Telegram-канале медучреждения.

«Что делать, если вы упали. Не паникуйте. Постарайтесь понять, получили ли вы травму. Затем не спеша повернитесь и попробуйте сесть. Медленные движения предотвратят головокружение. После этого осмотритесь и найдите ближайшую стабильную опору», – отметили специалисты.

Они также уточнили, что если есть возможность, нужно сначала встать на одно колено, потом на другое. Опираться следует на более сильную ногу и держаться за опору.

При возможности нужно сесть на ближайшую лавочку. «Позовите на помощь. Если вокруг никого нет, позвоните родственникам или знакомым», - заключили медики.