Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
100 псковских миллионеров
Догазификация курс на ускорение
Для здоровья трудящихся
Господин Рейтингомер
Политические итоги-2022
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Газ в быту
в Кремль платно
Цифровая гигиена для детей
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Общество 27.01.2023 15:587 7 ответов на вопросы о присоединении к Пскову районных новостроек 28.01.2023 22:000 Приём заявок на фотоконкурс «Открытый взгляд» продолжается в Псковской области 28.01.2023 21:380 Как появляются фобии в еде, объяснила диетолог 28.01.2023 21:170 Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в 2022 году 28.01.2023 20:190 О смертельной опасности работы «на удаленке» предупредили россиян 28.01.2023 18:440 Почти 18 тысяч человек посетили мероприятия Полистовского заповедника в 2022 году
 
 
 
Самое популярное 22.01.2023 21:152 В России изменились правила выплаты аванса работникам 24.01.2023 16:154 В Пскове умерла пенсионерка, которая кричала о помощи на весь подъезд 25.01.2023 12:412 Вакханалия у проруби 23.01.2023 09:500 В Печорах автомобилист наехал на 20-летнюю девушку, которая лежала на дороге 24.01.2023 17:158 Борисовичи в ближайшее время станут территорией Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Как появляются фобии в еде, объяснила диетолог

28.01.2023 21:38|ПсковКомментариев: 0

Фобии в еде часто возникают из-за повышенного уровня тревожности и противоречивой информации о продуктах. Об этом сообщила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«Общий уровень тревожности сейчас повышен. И одним из проявлений невроза является фобия каких-то продуктов питания. Человеку может казаться, что он что-то съест, отравится, заболеет. Это признаки нестабильной нервной системы», - сказала «Москве 24» диетолог.

Вторая причина фобии – множество противоречивой информации в СМИ о еде.«Есть страшилки, что в каких-то продуктах может содержаться некое опасное вещество. Людей это тоже пугает, потому что они переживают за свое здоровье», – объяснила врач.

Специалист привела в пример недавнее исследование о красном мясе, которое якобы вызывает онкологические заболевания. Но на самом деле выводы работы были интерпретированы неверно. «В этих исследованиях был такой результат, что если съедать более 500 граммов переработанного красного мяса в неделю, то действительно это может повышать данные риски», – рассказала Марина Макиша.

Однако в работе речь шла о полуфабрикатах – сосисках и колбасе, подчеркнула врач. По ее словам, красное мясо, наоборот, полезно и необходимо для организма. Те, кто совсем отказывается от него, чаще страдают анемией, предупредила диетолог.

Также может возникнуть ихтиофобия – боязнь рыб. «Зачастую дети не любят ее, потому что боятся подавиться костями. И у многих этот страх остается на всю жизнь. Они даже не осознают этого, но боятся есть рыбу именно из-за костей», – объяснила эксперт.

По словам диетолога, количество опасных микроэлементов зависит от возраста рыбы. Чем она старше, тем больше частиц в ней может находиться. Кроме того, имеют значения регионы вылова.

«В той рыбе, которая приходит к нам на рынок из азиатских морей, с китайского производства, чаще всего выявляют какие-то тяжелые металлы. Потому что сама вода там более загрязненная. А вот, например, если брать Северный океан, там экология намного лучше. И потому рыба там гораздо чище сама по себе», – отметила Марина Макиша.

Из-за ихтиофобии организм может недополучить важное питательное вещество – омегу-3. «Оно необходимо для нервной системы, головного мозга, профилактики онкологических, нейродегенеративных заболеваний, таких как Паркинсон и Альцгеймер. Это действительно очень важный компонент питания для нас, содержится он в основном только в морской рыбе», – рассказала специалист.

Если же человек боится употреблять в пищу грибы, то он страдает микофобией, объяснила диетолог.

«Многие знают, что грибы способны накапливать в себе различные токсические вещества. И если они растут в загрязненных регионах, вдоль дороги, если там их собирают, человек будет бояться или отравиться, или получить какие токсические компоненты, радиацию. И поэтому от грибов отказывается», - продолжила она.

По словам специалиста, если исключение мяса и рыбы из рациона грозит неприятными последствиями, то с грибами все намного проще. Если человек боится употреблять их в пищу, то вполне можно отказаться от них.

Теги: #еда #диетолог #фобия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу об исключении из школьного курса литературы произведений, которые, по мнению чиновников, «не выдержали испытания временем»?
В опросе приняло участие 256 человек
28.01.2023, 22:000 Приём заявок на фотоконкурс «Открытый взгляд» продолжается в Псковской области 28.01.2023, 21:560 Великолукский боксёр Мухаммад Шехов победил в главном поединке турнира в Екатеринбурге  28.01.2023, 21:380 Как появляются фобии в еде, объяснила диетолог 28.01.2023, 21:170 Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в 2022 году
28.01.2023, 20:550 Какая скидка продолжает действовать на Госуслугах, напомнили псковским автомобилистам 28.01.2023, 20:370 Пять спортсменов из Пыталовского района представят регион на первенстве СЗФО по ММА 28.01.2023, 20:190 О смертельной опасности работы «на удаленке» предупредили россиян 28.01.2023, 20:000 Выставка «Камень. Дерево. Бумага» откроется в псковской галерее «Цех»
28.01.2023, 19:410 Четвёртый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся в Печорском районе 28.01.2023, 19:231 Михаил Ведерников о дорожном нацпроекте: На этот год планы ещё амбициознее 28.01.2023, 19:030 Реставрационные работы Лазаревской церкви продолжают в Псково-Печерском монастыре 28.01.2023, 18:440 Почти 18 тысяч человек посетили мероприятия Полистовского заповедника в 2022 году
28.01.2023, 18:250 Главную новогоднюю ель демонтировали в центре Пскова 28.01.2023, 18:040 Псковичам перечислили причины, когда можно проигнорировать предложение о работе 28.01.2023, 17:450 Минпромторг предложил начать маркировку детской воды с 1 сентября 28.01.2023, 17:240 Чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо ИТФ проходит 28 января
28.01.2023, 17:050 Эксперт назвал неожиданные товары, у которых есть свой срок годности 28.01.2023, 16:480 Следы волков обнаружили на озере во время рыбалки в Плюсском районе. ФОТО 28.01.2023, 16:300 Ещё 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 28.01.2023, 16:110 Юный пскович занял второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо
28.01.2023, 15:530 Презентован первый сборник по итогам «Школы критики» имени Валентина Курбатова в «Михайловском» 28.01.2023, 15:350 Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Гдовского района 28.01.2023, 15:140 Гриппом можно заболеть дважды за сезон - Роспотребнадзор 28.01.2023, 15:000 Сериал «Король и шут» выйдет в России 2 марта
28.01.2023, 14:550 Как визуально определить прочность льда, объяснили псковичам 28.01.2023, 14:340 Ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных предложили в Госдуме 28.01.2023, 14:150 Стадо косуль в Тригорском парке сфотографировал сотрудник «Михайловского» 28.01.2023, 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
28.01.2023, 13:410 До -9°C и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 29 января 28.01.2023, 13:230 Лису заметили в Опочке. ВИДЕО 28.01.2023, 13:040 Создание купола часовни в память жертв COVID-19 завершили в Пушкиногорском районе 28.01.2023, 12:450 Мужчину с горбинкой на носу продолжают разыскивать в Пскове
28.01.2023, 12:270 Островский район занял второе место в конкурсе регионального МЧС 28.01.2023, 12:080 Кто чаще изучает несколько иностранных языков в Пскове, выяснили эксперты 28.01.2023, 11:500 Огонь повредил квадроцикл и моторную лодку в псковском гараже 28.01.2023, 11:320 Автобусы маршрута №4 в Пскове не будут заезжать в аэропорт 30 января
28.01.2023, 11:130 Снижающий стрессоустойчивость продукт назвал эксперт 28.01.2023, 10:540 Каток продолжает работать в Финском парке Пскова 28.01.2023, 10:350 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Великих Луках 28.01.2023, 10:161 Что делать при падении на лёд, рассказали псковские медики
28.01.2023, 09:570 Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января 28.01.2023, 09:390 Циклоны определят погоду европейской части России - синоптики 28.01.2023, 09:180 Стандарт на алкозамки для автомобилей утвердили в России 28.01.2023, 09:000 Подготовку Печор к празднованию 550-летия обсудили в Минстрое
27.01.2023, 22:300 Псковичек приглашают принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество» 27.01.2023, 22:200 Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 12 февраля 27.01.2023, 22:140 Творческая экспедиция с участием художников из 16 стран мира пройдёт в Псковской области 27.01.2023, 22:000 Видеоролики на правовую тематику запишут для детей в Псковской области
27.01.2023, 21:400 «Дуэльную» графику конца XIX - первой половины XX века экспонирует «Михайловское» 27.01.2023, 21:400 Великолучанин попросил телефон на время и продал его 27.01.2023, 21:365 «Экопром» начал публиковать истории участников своей группы в Сети 27.01.2023, 21:232 Семь модульных некапитальных отелей создадут в Псковской области
27.01.2023, 21:230 Столб упал на автобусной остановке в Пскове. ФОТО 27.01.2023, 21:190 Псковские курсанты оказали правовую помощь осужденным 27.01.2023, 21:000 Употребление энергетиков может спровоцировать инфаркт миокарда, предупредила невролог 27.01.2023, 20:400 Пропавшего мужчину разыскивают в Великих Луках
27.01.2023, 20:190 О судьбе псковички в блокадном Ленинграде рассказали архивисты 27.01.2023, 20:180 Телефон горячей линии главного врача появился в Псковской областной клинической больнице 27.01.2023, 20:000 Псковским курсантам ФСИН напомнили о вреде наркотиков 27.01.2023, 19:400 Кражу велосипедов раскрыли в Дедовичах
27.01.2023, 19:200 Когда человека должен насторожить непроходящий кашель, объяснил врач 27.01.2023, 19:120 Наиболее заметно подорожавшие продукты перечислили россияне 27.01.2023, 19:000 Мастер-класс заслуженного артиста России прошёл в псковском колледже искусств 27.01.2023, 18:450 Очевидцев ДТП с пострадавшим мотоциклистом ищут в Псковском районе
27.01.2023, 18:360 Аналитики назвали расходы россиян в декабре на покупку новых автомобилей 27.01.2023, 18:270 Порядок освобождения семей мобилизованных от пени напомнили в псковском фонде капремонта 27.01.2023, 18:150 Почти 70 млн рублей направили на выплату при рождении ребенка в Псковской области 27.01.2023, 18:020 «Дабришутинг»: Газетные зомби, новые автобусы, праздничные студенты. ВИДЕО
27.01.2023, 18:000 Ансамбль русской музыки «Псков» выступит в Куньинском районе 27.01.2023, 17:500 Около миллиона рублей передали жители Псковской области дистанционным мошенникам 27.01.2023, 17:460 Вредные пищевые привычки перечислил врач-диетолог 27.01.2023, 17:430 Мероприятия «Русской зимы» в Изборске можно посетить по Пушкинской карте
27.01.2023, 17:410 Специальные программы оздоровления запустили в псковском санатории «Черёха» 27.01.2023, 17:360 Борис Елкин внёс ясность в решение гордумы об увеличении платы за содержание жилого помещения 27.01.2023, 17:300 Чем заняться на выходных, если нет денег на развлечения 27.01.2023, 17:300 Псковский музей и технический лицей договорились о новых проектах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru