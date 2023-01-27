Общество

Международный день без Интернета празднуют 29 января

Международный день без Интернета (International Internet-Free Day) отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.

Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и Сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби, сообщает calend.ru.

Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org».

Конечно, многое изменилось с тех пор в мире глобальной сети. Очевидно, что в то время интернет-пользователей было значительно меньше и их легче было «вырвать из сети Всемирной паутины», чтобы просто реально пообщаться с друзьями. Количество пользователей Сети интернет постоянно растет, а сам Интернет прочно вошел в жизнь большинства жителей развитых стран, проникнув во все сферы жизни. Бизнес, общение, образование, досуг оказались под его властью. К тому же, и средняя скорость интернет-соединения за эти годы увеличилась более чем в 30 раз, что значительно расширило границы интернет-возможностей.

Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или почты в Интернете, а некоторые находятся там практически круглые сутки, поскольку именно с Интернетом связана их работа. Кто-то сидит в чатах, форумах или социальных сетях часами, кто-то смотрит в сети кино или передачи, кто-то что-то покупает или заказывает, не выходя из дома.

За последние 10 лет не только выросли скорость Интернета и количество пользователей, но и появились такие термины, как «кибераддикция», «сетеголизм», «инфомания», «социальная изоляция». Виртуальная среда оказалась для многих гораздо более комфортной и уютной, нежели реальный мир. А зависимость молодежи от социальных сетей у многих специалистов и родителей вызывает серьезные опасения.

Ежегодные мероприятия, проходящие в различных странах мира в День без Интернета, свидетельствуют о том, что тема с годами приобретает все большую актуальность. Ведь организаторы данных акций подчеркивают, что они не ведут борьбу с всемирной Сетью и не считают Интернет чем-то плохим. Они просто хотят вновь обратить внимание людей, и в первую очередь молодежи, что и в реальном мире много всего интересного и увлекательного.