Общество

Битва за Новосокольники стала примером мужества и героизма – Александр Козловский

С 79-ой годовщиной со дня освобождения Новосокольнического района от немецко-фашистских захватчиков поздравил местных жителей депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: газета «Новосокольнический край»

Александр Козловский напомнил, что город был в оккупации два с половиной года. Почти год шли бои за высоты между уже возвращенными Великими Луками и еще занятыми захватчиками Новосокольниками.

Летом и осенью 1943 года со всех сторон на подступах к Новосокольникам проходили непрерывные бои.

«Битва за Новосокольники вошла в историю войны как одна из самых сложных и стала примером мужества и героизма. Неслучайно в день освобождения города, 29 января 1944 года, приказом верховного главнокомандующего восьми особо отличившимся в боях частям и соединения было присвоено почетное наименование "Новосокольнические", а в Москве в этот же день был устроен артиллерийский салют в честь взятия Новосокольников», – отметил парламентарий.

Он пожелал местным жителям, чтобы подвиг их предков всегда остается примером чести и героизма для всех последующих поколений.