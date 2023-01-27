Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического района с памятной датой освобождения от захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического района с 79-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Он напомнил, что железнодорожный узел «Новосокольники» и окружающие его деревни находились в оккупации с 24 июля 1941 года.

«Местные жители не только стойко переносили все тяжести и невзгоды, но и делали все, чтобы приблизить час победы. 29 января стал важным днем для всех, кто родился, вырос, живет и трудится в Новосокольниках. Сегодня жители с благодарностью вспоминают имена героев и защитников района, преклоняют колени перед павшими воинами, партизанами, подпольщиками и мирными жителями», – отметил Михаил Ведерников.

В боях за Новосокольники было уничтожено более 2,5 тысяч фашистских захватчиков, 20 орудий, 50 пулемётов, на станции захвачено 105 паровозов, 8 вагонов, техника и оружие. За взятие города более 650 солдат и офицеров были удостоены медалей и орденов. Боевому подвигу был равен подвиг послевоенного восстановления.

«Жители в неоплатном долгу перед освободителями и тружениками тыла, подарившими Новосокольникам вторую жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть ваша сплоченность и искренняя любовь к своей малой Родине станут залогом новых побед нашей области и нашей страны!» – заключил губернатор.