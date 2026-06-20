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Нарколог предупредил о тяжелых последствиях употребления алкоголя в самолете

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Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин объяснил, почему нельзя пить алкоголь во время путешествия на самолете.

«На высоте употребление алкоголя наносит сильный удар сердечно-сосудистой системе. Сначала он расширяет сосуды, а потом провоцирует их резкий спазм и учащение пульса. Если у человека есть гипертония, аритмия или даже просто склонность к скачкам давления, такой коктейль может довести до тахикардии или гипертонического криза», — рассказал Тюрин.

Кроме того, по словам нарколога, из-за недостатка кислорода в самолете этанол быстрее всасывается в кровь, пишет «Лента.ру». Из-за этого человек может опьянеть после одного бокала так, как после трех, выпитых на земле. Тюрин добавил, что из-за спровоцированного спиртным обезвоживания и долгого сидения в неподвижной позе употребление алкоголя в самолете повышается риск развития тромбоза.

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