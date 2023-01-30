Общество

Омбудсмен посетил новый участок исправительного центра в Красногородском районе

Участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ) при исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области, открыли в Красногородском районе. Участие в мероприятии принял уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Учреждение предназначено для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ и рассчитано на пребывание в нем 80 осужденных, они будут проживать в благоустроенном общежитии, рассказал Дмитрий Шахов.

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Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

«Новые формы отбывания наказания, которые в последнее время активно реализуются в уголовно-исполнительной системе, позволят решить две очень важные задачи. С одной стороны, гражданин, совершивший преступление, получит уникальную возможность встать на путь исправления при фактически только частичном лишении свободы, при этом он как законопослушный гражданин будет трудиться на обычном предприятии, получая нормальную зарплату, которая в несколько раз больше, чем при работе в исправительной колонии. С другой стороны, такие доходы осужденного позволят в более короткие сроки восстановить права жертв преступлений на возмещение причиненного преступлением вреда, что является одним из фундаментальных прав, гарантированных Конституцией нашей страны», - подчеркнул псковский омбудсмен.

Участники мероприятия осмотрели условия для размещения осужденных. Побывали в спальных помещениях, душевых, кухне, столовой, административно-хозяйственных объектах, помещении для нарушителей. В УФИЦ обеспечен круглосуточный контроль с применением систем видеонаблюдения. Созданные условия отвечают требованиям уголовно-исполнительного законодательства, пожарной безопасности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Дмитрий Шахов напомнил, что подобные места создают в рамках реализации поручения президента РФ, согласно которому в каждом субъекте РФ в 2022 году необходимо было создать не менее 400 мест для осужденных к принудительным работам.

«На сегодняшний день в Псковской области создано 780 таких мест. Выполнение данного поручения является примером успешного взаимодействия руководства областного УФСИН с представителями бизнес-сообщества, в частности, с одной из крупнейших компаний аграрного сектора России – Великолукским агропромышленным холдингом, управлением министерства юстиции региона, аппаратом правительства Псковской области, другими заинтересованными структурами», - сообщил Дмитрий Шахов.

Принудительные работы – альтернатива лишению свободы. Такое наказание назначают за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, ими можно заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом. Осужденные трудоустраиваются на предприятия, получают заработную плату, погашают иски, возмещают вред потерпевшим. Работая, они отбывают наказание под надзором сотрудников УФСИН, имеют право пользоваться сотовыми телефонами, Интернетом и гаджетами, носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги.

На территории Псковской области работа над увеличением количества мест для осужденных к принудительным работам продолжается, заключил Дмитрий Шахов.