Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Для здоровья трудящихся
Догазификация курс на ускорение
Политические итоги-2022
Газ в быту
100 псковских миллионеров
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
в Кремль платно
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 30.01.2023 07:010 Погода на Северо-Западе будет напоминать март – синоптики 30.01.2023 17:160 Омбудсмен посетил новый участок исправительного центра в Красногородском районе 30.01.2023 17:120 Причину отмены осеннего конкурса ТОСов назвали псковичам 30.01.2023 16:280 Паломники отслужили панихиду на могиле псковского священника Александра Цыганова 30.01.2023 16:200 Неделя осадков наступила в Псковской области 30.01.2023 16:100 Большинство респондентов ПЛН выступили против изменения школьного курса литературы
 
 
 
Самое популярное 24.01.2023 16:154 В Пскове умерла пенсионерка, которая кричала о помощи на весь подъезд 25.01.2023 12:412 Вакханалия у проруби 23.01.2023 09:500 В Печорах автомобилист наехал на 20-летнюю девушку, которая лежала на дороге 28.01.2023 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 24.01.2023 17:158 Борисовичи в ближайшее время станут территорией Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Омбудсмен посетил новый участок исправительного центра в Красногородском районе

30.01.2023 17:16|ПсковКомментариев: 0

Участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ) при исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области, открыли в Красногородском районе. Участие в мероприятии принял уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей. 

Фото: УФСИН России по Псковской области  

Учреждение предназначено для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ и рассчитано на пребывание в нем 80 осужденных, они будут проживать в благоустроенном общежитии, рассказал Дмитрий Шахов. 

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

«Новые формы отбывания наказания, которые в последнее время активно реализуются в уголовно-исполнительной системе, позволят решить две очень важные задачи. С одной стороны, гражданин, совершивший преступление, получит уникальную возможность встать на путь исправления при фактически только частичном лишении свободы, при этом он как законопослушный гражданин будет трудиться на обычном предприятии, получая нормальную зарплату, которая в несколько раз больше, чем при работе в исправительной колонии. С другой стороны, такие доходы осужденного позволят в более короткие сроки восстановить права жертв преступлений на возмещение причиненного преступлением вреда, что является одним из фундаментальных прав, гарантированных Конституцией нашей страны», - подчеркнул псковский омбудсмен.

Участники мероприятия осмотрели условия для размещения осужденных. Побывали в спальных помещениях, душевых, кухне, столовой, административно-хозяйственных объектах, помещении для нарушителей. В УФИЦ обеспечен круглосуточный контроль с применением систем видеонаблюдения. Созданные условия отвечают требованиям уголовно-исполнительного законодательства, пожарной безопасности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Дмитрий Шахов напомнил, что подобные места создают в рамках реализации поручения президента РФ, согласно которому в каждом субъекте РФ в 2022 году необходимо было создать не менее 400 мест для осужденных к принудительным работам.

«На сегодняшний день в Псковской области создано 780 таких мест. Выполнение данного поручения является примером успешного взаимодействия руководства областного УФСИН с представителями бизнес-сообщества, в частности, с одной из крупнейших компаний аграрного сектора России – Великолукским агропромышленным холдингом, управлением министерства юстиции региона, аппаратом правительства Псковской области, другими заинтересованными структурами», - сообщил Дмитрий Шахов. 

Принудительные работы – альтернатива лишению свободы. Такое наказание назначают за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, ими можно заменить неотбытую часть наказания в виде лишения свободы более мягким видом. Осужденные трудоустраиваются на предприятия, получают заработную плату, погашают иски, возмещают вред потерпевшим. Работая, они отбывают наказание под надзором сотрудников УФСИН, имеют право пользоваться сотовыми телефонами, Интернетом и гаджетами, носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги.

На территории Псковской области работа над увеличением количества мест для осужденных к принудительным работам продолжается, заключил Дмитрий Шахов. 

Теги: #регион60 #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли присоединение части Псковского района к областному центру?
В опросе приняло участие 8 человек
30.01.2023, 17:240 «Дневной дозор»: нужен ли стоп-лист артистов, которые критикуют власть? 30.01.2023, 17:210 В ДТП с перевернувшимся автомобилем в Пскове никто не пострадал. ФОТО 30.01.2023, 17:160 Омбудсмен посетил новый участок исправительного центра в Красногородском районе 30.01.2023, 17:120 Причину отмены осеннего конкурса ТОСов назвали псковичам
30.01.2023, 16:590 Великолучанке потребовалась медицинская помощь после разговора с мошенниками 30.01.2023, 16:510 Убийство 20-летней давности раскрыли в Пскове 30.01.2023, 16:350 Устаревшая классика 30.01.2023, 16:280 Паломники отслужили панихиду на могиле псковского священника Александра Цыганова
30.01.2023, 16:263 Назван размер средней зарплаты в Псковской области 30.01.2023, 16:200 Неделя осадков наступила в Псковской области 30.01.2023, 16:150 Свыше 64 килограмм наркотических средств пытались провезти через границу РФ в Псковской области 30.01.2023, 16:100 Большинство респондентов ПЛН выступили против изменения школьного курса литературы
30.01.2023, 15:582 Снятый в космосе фильм с Юлией Пересильд выйдет в прокат 20 апреля 30.01.2023, 15:470 Скончалась псковский преподаватель экономики Надежда Павлова 30.01.2023, 15:430 Бесплатные монастырские автобусы будут курсировать из Пскова в Печоры в день памяти Иоанна Крестьянкина 30.01.2023, 15:381 «ГорДозор»: «Плюсы» и «минусы» расширения границ Пскова. ВИДЕО
30.01.2023, 15:290 Благоустройство парка у реки Милевки в Пскове планируют завершить в конце августа 30.01.2023, 15:181 Досрочные выборы главы Пустошкинского района пройдут 23 апреля 30.01.2023, 15:121 «Деловой понедельник»: Садоводство — хобби или бизнес? ВИДЕО 30.01.2023, 15:070 Горожан просят сохранять спокойствие при звуке сирен в Пскове 1 февраля
30.01.2023, 15:051 Автомобиль такси угнали в Пскове 30.01.2023, 15:031 Перерасчёт платы за отопление проведут для жителей дома на улице Советской в Пскове 30.01.2023, 14:550 Еще одного волка застрелили охотники в Островском районе 30.01.2023, 14:430 Работодатели не могут штрафовать сотрудников, заявил Роструд
30.01.2023, 14:332 Двое рыбаков провалились в полынью в Псковском районе, один из них погиб 30.01.2023, 14:192 Псковская прокуратура начала экстрадицию в РФ фигурантов дела Гавунаса 30.01.2023, 14:140 «Постскриптум»: Итоги сессии областного Собрания, расширение Пскова и судьба долгостроя на улице Петровской. ВИДЕО 30.01.2023, 14:010 Общественные туалеты могут закрыть в российском городе из-за их использования для интима
30.01.2023, 13:550 Условия льготной ипотеки смягчили для IT-специалистов 30.01.2023, 13:440 Число дистанционных мошенничеств в Псковской области возросло на 20% 30.01.2023, 13:360 Первый случай заражения бешенством выявили в Псковской области в 2023 году 30.01.2023, 13:280 Подростков задержали в Подмосковье за диверсию на железной дороге
30.01.2023, 13:160 Свыше 30 медалей привезли псковичи с соревнований по брейкингу 30.01.2023, 13:130 Простаивающее медицинское оборудование на 150 млн рублей запустили в Псковской области 30.01.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 30.01.2023, 13:020 Чемпионат и Первенство области по ММА прошли в Великих Луках
30.01.2023, 12:560 Почти 150 елочных игрушек подарили псковскому музею 30.01.2023, 12:510 Параллельный импорт не повлиял на объем прав потребителей - Роспотребнадзор 30.01.2023, 12:420 Ход модернизации школ в Псковской области проконтролировал губернатор 30.01.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: «плюсы» и «минусы» расширения границ Пскова
30.01.2023, 12:260 В бывших магазинах Zara появится коллекция одежды под новым брендом 30.01.2023, 12:160 «Постскриптум»: Итоги сессии областного Собрания, расширение Пскова и судьба долгостроя на улице Петровской 30.01.2023, 12:120 Обновление дома со скидкой предлагает псковичам «Стройбаза на Алмазной» 30.01.2023, 12:040 Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 31 января по 2 февраля
30.01.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 30.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 января 30.01.2023, 11:570 Ушла из жизни актриса, сыгравшая Уэнсдэй в «Семейке Аддамс» 30.01.2023, 11:440 Каток в центре Пскова закрыли из-за погодных условий
30.01.2023, 11:362 Три пенсионерки из Великих Лук в один день отдали мошенникам 750 тысяч рублей 30.01.2023, 11:250 День открытых дверей прошёл в Псковском филиале Академии ФСИН России 30.01.2023, 11:140 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей три единицы оружия 30.01.2023, 11:053 Россияне стали чаще рассматривать для переезда Санкт-Петербург – опрос
30.01.2023, 10:540 Мужчина ищет отца в Псковской области, которого не видел после службы в армии 30.01.2023, 10:492 Новый пивной ресторан хотят открыть на берегу Псковы в феврале 30.01.2023, 10:410 Атлантический циклон «Николас» бушует в Псковской области 30.01.2023, 10:370 «ГорДозор»: «Плюсы» и «минусы» расширения границ Пскова
30.01.2023, 10:280 Обслуживание «горячей линии» Центральной кольцевой автомобильной дороги начал билайн бизнес 30.01.2023, 10:275 Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов 30.01.2023, 10:150 Ввоз 20 тонн кормовой добавки запретили на границе РФ в Псковской области 30.01.2023, 10:080 «Деловой понедельник»: Садоводство — хобби или бизнес?
30.01.2023, 10:030 Исполнилось 100 лет со дня рождения советского кинорежиссера Леонида Гайдая 30.01.2023, 10:000 Неизвестный зверь утащил маленькую собаку в себежской деревне 30.01.2023, 09:520 Почти 20 человек получили травмы в ДТП в Псковской области за неделю 30.01.2023, 09:451 С россиян пообещали списать 4,5 млрд рублей без суда
30.01.2023, 09:330 «Михайловское» информирует о режиме работы после 31 января 30.01.2023, 09:230 День Деда Мороза и Снегурочки отмечают 30 января 30.01.2023, 09:153 Минюст считает возможным разрешить прокат иностранного кино без согласия правообладателей 30.01.2023, 09:060 Россияне стали чаще конфликтовать на работе
30.01.2023, 08:530 Денежку времён Николая I продают в Пскове 30.01.2023, 08:450 Три дома горели в Псковской области в воскресенье 30.01.2023, 08:240 Предприниматели столкнулись с новой схемой мошенничества на Wildberries 30.01.2023, 08:133 Новые востребованные профессии перечислили аналитики рынка
30.01.2023, 08:000 Задерживается вылет авиарейса Москва – Псков 30.01.2023, 07:432 В Минэкономразвития рассказали об ожидаемой в 2023 году инфляции в 5-6% 30.01.2023, 07:200 Сонливость в дневное время может быть признаком ряда заболеваний, сообщил врач 30.01.2023, 07:010 Погода на Северо-Западе будет напоминать март – синоптики
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru