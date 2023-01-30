Общество

Фотовыставку своего сотрудника подготовил Полистовский заповедник

Фотовыставку своего сотрудника подготовил Полистовский заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: Александр Рябинин

«Сегодня у нашего коллеги, друга, фотографа и просто хорошего человека – Александра Рябинина – день рождения.

Работы Александра яркие и запоминающиеся. В них зелень нежной листвы, рассветы и закаты, благоухание цветущих трав, красота бескрайних полей и величие могучих лесов. А фотоработы зверей и птиц – это небольшой рассказ об их потаённой жизни, скрытой от посторонних глаз. Но не от объектива Александра! Он помогает нам увидеть игры беззаботных лисят, осторожного зайца в траве, поющего волка, трудягу бобра на реке. От всей души желаем Александру творческих успехов и достижения новых высот в любимом деле», - рассказали в заповеднике.



Гости и жители поселка Бежаницы могут посетить выставку фотографий Александра Рябинина в историко-культурном центре Философовых. Там она пробудет до конца февраля, а после поедет в другие города и посёлки Псковской области.