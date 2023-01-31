Общество

Псковские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких

Врачи Псковской областной инфекционной клинической больницы спасли 49-летнего пациента со 100-процентным поражением легких. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Мужчину привезли в инфекционную больницу на машине скорой медицинской помощи 17 декабря. Состояние при поступлении было средней степени тяжести: сатурация - низкая, одышка - даже в спокойном состоянии. Также пациент жаловался на повышение температуры тела до 38,5 градусов, хрипы в легких, слабость, кашель с мокротой, головную боль, головокружение и тошноту.

Первые симптомы проявились у мужчины за неделю до поступления в больницу. Он начал лечиться амбулаторно под наблюдением специалиста первичного звена. Доктор назначил ему антибактериальную, противовирусную и жаропонижающую терапии, однако, никакого результата они не дали. Специалисты инфекционной больницы связывают такой эффект с тем, что пациент не получал терапию по своей фоновой патологии в течение многих лет.

Как отметили в комитете, в больнице состояние мужчины ухудшалось на глазах. С практически 100% поражением легких, что в большинстве случаев приводит к летальному исходу, а также низкой сатурацией и ярко выраженной одышкой, пациента перевели в реанимационное отделение.

«Существуют врач, пациент и болезнь. Какую сторону примет пациент - врача или болезни, тот исход и будет. Поэтому от самого пациента, от его комплаентности, желания выздороветь, зависит очень многое», — отметила лечащий врач, инфекционист Оксана Вахракова и добавила, что пациенту не занимать желания выздороветь. Спустя две недели активной борьбы за жизнь его состояние стабилизировалось.

Мужчину перевели во второе инфекционное отделение. Там он обследовался по своему хроническому диагнозу. Когда анализы были готовы, к нему был приглашен узкий специалист, который и назначил терапию. Это, а также лечение от пневмонии, привели к положительной динамике. На сегодняшний день поражение легких составляет около 25%.

«Пациент очень ответственный, четко выполняет все назначения», — подчеркнула Оксана Вахракова и добавила, что сейчас в качестве реабилитационных мер с ним работает врач ЛФК, и на днях он начнет получать психологическую помощь.