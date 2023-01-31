Общество

В Псковской области создаются первичные отделения «Движения первых»

В Псковской области активно развивается региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых»: проводятся первые мероприятия и презентации, создаются первичные отделения в школах, молодежных центрах и других учреждениях. К концу 2023 года по всей стране планируется открыть порядка 10 тысяч «первичек» РДДМ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

1 февраля торжественное открытие пройдет в Псковском медицинском колледже. Участие в открытии примут представители органов исполнительной власти, экспертного сообщества сотрудники штаба регионального отделения «Движения первых», преподаватели и студенты колледжа. Начало мероприятия в 14:00.

К настоящему моменту первичные отделения движения уже открылись в муниципальном бюджетном учреждении «Псковский городской молодёжный центр», муниципальном бюджетном учреждении «Лидер» Невельского района Псковской области, муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района».

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования. Подать заявку в движение в качестве участника или наставника можно на сайте будьвдвижении.рф.