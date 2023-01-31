Общество

Встреча памяти «Разорванное кольцо» состоялась в Пскове

Встреча памяти «Разорванное кольцо», посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда, прошла в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В конференции приняли участие ветеран Великой Отечественной войны капитан в отставке Геннадий Василюк, студенты Псковского политехнического колледжа, офицеры регионального управления Росгвардии, заведующая библиотекой Елена Сойтту.

Участник Великой Отечественной войны, битвы за осажденный город, Геннадий Василюк рассказал студентам о событиях того времени и о людях, которые принимали участие в ожесточенных боях.

Росгвардейцы напомнили собравшимся о роли войск правопорядка в окончательном прорыве блокады Ленинграда.

С первых недель Великой Отечественной войны, как только над Ленинградом нависла угроза уничтожения, на защиту северной столицы немедленно встали военнослужащие войск НКВД. Бойцы 1-й, 20-й, 21-й, 22-й стрелковых дивизии НКВД, 2-й (23-й) дивизии НКВД по охране железных дорог, включая 7 её бронепоездов, а также двух бригад и нескольких отдельных частей и подразделений внутренних войск проявили беспримерную отвагу при защите ленинградских рубежей, поимке и ликвидации вражеских лазутчиков и диверсантов, обеспечении бесперебойной работы «Дороги жизни» по льду Ладожского озера и охране жизненно важных объектов города, в том числе продовольственных складов, напомнили в ведомстве.

Не менее значимой оказалась помощь этих частей и соединений войск НКВД Ленинградскому, Волховскому и 2-му Прибалтийскому фронтам в период подготовки и проведения окончательного прорыва фашистской блокады в 1944 года, заключили в региональном управлении Росгвардии.