Общество

Назначен начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области

Татьяну Разумову назначили начальником управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня начальник регионального управления генерал-майор полиции Алексей Овсянников представил личному составу нового начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковника полиции Татьяну Разумову.

Свою служебную деятельность в органах внутренних дел она начала с должности инспектора инспекции исправительных работ ОВД по Псковской области. С 2003 по 2011 годы руководила отделением учета прохождения службы отдела организации работы с кадрами управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области.

В 2020 году Татьяна Разумова была назначена на должность заместителя начальника управления УРЛС УМВД России по Псковской области - начальника отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом. С 2022 года Татьяна Разумова занимала должность врио начальника управления по работе с личным составом регионального УМВД.

Татьяна Разумова неоднократно поощрялась государственными и ведомственными наградами. Среди них - нагрудный знак МВД России «Почетный сотрудник МВД», медали МВД России «За отличие в службе», «За доблесть в службе» I, II, III степеней.