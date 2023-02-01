Общество

Псковички за год купили в аптеках более 500 упаковок противозачаточных средств

Жительницы Псковской области в 2022 году приобрели в аптеках региона 501 упаковку противозачаточных средств. Такие данные Псковской Ленте Новостей предоставили аналитики Национальной системы маркировки товаров «Честный знак».

Аналитики «Честного знака» проанализировали продажи противозачаточных средств. За 2022 год в аптеках России было продано 15,2 млн пачек таких медикаментов на общую сумму 18,7 млрд рублей.

На 1000 взрослых женщин, проживающих в России, в среднем пришлось 104 пачки. В региональном разрезе чаще противозачаточные средства покупали жительницы Амурской области – 627 упаковок на 1000 взрослых женщин, на втором месте Мурманская область – 605 упаковок, третье место заняла Республика Карелия – 592 упаковки, на четвертой строчке Забайкальский край – 542 упаковки, а на пятом месте Санкт-Петербург – 542 упаковок.

В топ-10 рейтинга также вошли Хабаровский край (540 упаковок), Новосибирская область (538 упаковок), Свердловская область (530 упаковок), Приморский край (515 упаковок) и Псковская область (501 упаковка).

Маркировка лекарств началась в России с 1 июля 2020 года. По данным Росздравнадзора, в настоящее время 100% препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, промаркированы. Кроме лекарств, маркировке подлежат молочная продукция, упакованная вода, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года начнется внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок, медицинских изделий и антисептиков, добавили в «Честном знаке».