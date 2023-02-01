Общество

Псковичей приглашают на мастер-класс по росписи эко-сумок

Псковский городской молодёжный центр в рамках экологического проекта «ЭкоМЦ» приглашает молодых псковичей принять участие в мастер-классе по росписи эко-шопперов 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе центра.

«Участники собственными руками оформят уникальные тканевые шопперы, которые имеют ряд преимуществ перед обычными пластиковыми или бумажными: они долговечнее, а, значит, экономичнее; их удобно использовать и брать с собой, а ещё они привлекают к себе внимание», – рассказали в молодежном центре.

Мероприятие состоится в 18.00 в молодёжном центре по адресу: улица Максима Горького, 15. Чтобы стать участником мастер-класса, необходима регистрация.