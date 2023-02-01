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Общество

Псковских школьников приглашают принять участие в международной олимпиаде стандартов

01.02.2023 15:39|ПсковКомментариев: 0

Сборная команда Российской Федерации во второй раз примет участие в Международной молодежной олимпиаде стандартов среди школьников, проводимой на ежегодной основе при поддержке Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФБУ «Псковский ЦСМ» Росстандарта.

Фото: пресс-служба Росстандарта

Олимпиада проверит не только знания в области стандартизации с теоретической точки зрения, но и объединит творческие способности, научные знания, создав возможность для школьников исследовать уникальный мир стандартизации. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, повышение осведомленности общественности о важности стандартизации для безопасности, качества жизни и устойчивого развития. Школьники также будут оцениваться на умение работать в команде и знание английского языка.

Отборочный тур стартует в рамках проекта «Метрологический образовательный кластер» с 20 января и продлится по 1 марта. Финальный этап российского отбора состоится 26 апреля.

Принять участие может любой желающий школьник от 13 до 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету, написать эссе на тему «Для чего нужны стандарты?» и направить на электронный адрес olymp@rst.gov.ru.

По итогам финального этапа Олимпиады будут отобраны участники – команда, которая представит Российскую Федерацию в XVIII Международной молодежной олимпиаде стандартов.

Подать заявку на участие, а также узнать более подробную информацию можно на сайте Олимпиады.

Напомним, что Международная олимпиада школьников по стандартизации впервые была проведена 17 лет назад по инициативе национального органа по стандартизации Южной Кореи – Корейского агентства по технологиям и стандартам (KATS). В 2022 году в олимпиаде впервые приняла участие команда, представляющая Российскую Федерацию. Для участия в российской Олимпиаде пришло более 230 заявок из 21 региона нашей страны. В отборочный тур попали 75 школьников, 34 из которых участвовали в финале. 27 из них приняли участие очно, 7 – онлайн. Шесть ребят вошли в сборную команду России и впервые представили нашу страну на XVII Международной олимпиаде стандартов.

В случае заинтересованности ФБУ «Псковский ЦСМ» готов оказать методическую и организационную помощь в подготовке  к участию в олимпиаде. Координатором данного проекта от ФБУ «Псковский ЦСМ» является советник директора Галина Михайлова, контактный телефон: (8112) 66-80-24.

Теги: #Олимпиада #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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