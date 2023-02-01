Общество

Студенты псковского филиала Академии ФСИН будут обучаться в других вузах из-за реорганизации образовательной организации

Студенты псковского филиала Академии ФСИН России будут обучаться в других вузах из-за реорганизации образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала академии.

Фото: пресс-служба псковского филиала Академии ФСИН РФ

77 студентов факультета подготовки государственных и муниципальных служащих очной формы обучения по направлению подготовки «Юриспруденция» переведены для дальнейшего обучения в Псковский государственный университет. 78 студентов заочной формы обучения по специальности «Правоохранительная деятельность» продолжат образовательную деятельность в Санкт-Петербургском университете ФСИН России.

Сегодня в Псковский филиал академии с целью заключения договоров об образовании со студентами прибыли представители университета ФСИН России.

«Мероприятия по переводу студентов в другие образовательные организации проходят в плановом режиме, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний. Все студенты изъявили желание продолжить обучение, а значит все они централизовано будут переведены в другие образовательные организации высшего образования, в частности, в ПсковГУ и университет ФСИН России», – отметила заместитель начальника псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной работе Ольга Михайлова.

Напомним, что на сегодняшний день в псковском филиале Академии ФСИН России проходят организационно-штатные мероприятия в связи с созданием псковского филиала университета ФСИН России, который будет готовить кадры для уголовно-исполнительной системы.