Общество

Десерты Cake to go продемонстрировали в Псковском колледже профессиональных технологий

День открытых дверей состоялся в отделении ресторанного и торгового бизнеса Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Заведующая отделением №1 Ольга Щемелева поприветствовала гостей. 250 обучающихся из 15 школ города Пскова познакомились с условиями приема в колледж и программами обучения.

Педагогические работники колледжа организовали экскурсии в ресурсный центр, мастер-классы, выставку-продажу кондитерских и кулинарных изделий собственного производства. На мастер-классах учащиеся познакомились с фигурной нарезкой овощей, приготовлением фуршетных закусок (канапе), десертов Cake to go и Cupcake, украшением кондитерских и кулинарных изделий.