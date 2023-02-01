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Общество

Десерты Cake to go продемонстрировали в Псковском колледже профессиональных технологий

01.02.2023 17:21|ПсковКомментариев: 0

День открытых дверей состоялся в отделении ресторанного и торгового бизнеса Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса 1 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области. 

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Заведующая отделением №1 Ольга Щемелева поприветствовала гостей. 250 обучающихся из 15 школ города Пскова познакомились с условиями приема в колледж и программами обучения. 

 

Педагогические работники колледжа организовали экскурсии в ресурсный центр, мастер-классы, выставку-продажу кондитерских и кулинарных изделий собственного производства. На мастер-классах учащиеся познакомились с фигурной нарезкой овощей, приготовлением фуршетных закусок (канапе), десертов Cake to go и Cupcake, украшением кондитерских и кулинарных изделий.

Теги: #колледж #кулинария
Источник: Псковская Лента Новостей
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