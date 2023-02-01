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Общество

Целеустремленные люди реже страдают от алкоголизма, выяснили нейробиологи

01.02.2023 20:41|ПсковКомментариев: 0

Важная цель помогает людям бороться с тягой к спиртному. Такие выводы сделали нейробиологи из Пенсильванского университета. Они провели исследование с участием 54 студентов вуза, результаты которого опубликованы в журнале Addiction.

Студенты проходили ежедневный опрос на тему целеустремленности и тяги к спиртному. Также они рассказывали, сколько выпили в течение эксперимента. Помимо прочего участникам провели МРТ мозга, показывая параллельно фотографии спиртного или вечеринок. Так нейробиологи могли отследить мозговую активность в вентральной части полосатого тела, которое отвечает за вознаграждение и жажду, пишет RuNews24.

Исследовав данные, специалисты пришли к выводу, что студенты, у которых проявлялась мозговая активность при виде фото, чаще выпивали, когда чувствовали тягу. При этом они были менее склонны к целеустремленности.

Зато те студенты, которые имели цель, могли отказаться от выпивки, даже если чувствовали сильную тягу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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