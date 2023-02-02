Общество

Почти 100 модульных ФАПов хотят построить в Псковской области до 2025 года

95 фельдшерско-акушерских пунктов и пять офисов врачей общей практики хотят построить в Псковской области до 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы планируем продолжать дальнейшее развитие первичного звена. Это будет 34 пункта (ФАПа - ред.) в 2023-м году, на 2024-й год у нас запланировано 27 пунктов и ещё один офис врача общей практики, это чуть больше по площади будет конструкция. И в 2025-м году ещё планируем тоже 34 пункта построить и 4 офиса», - поделился планами Денис Иванов.

Он отметил, что все новые ФАПы и офисы врачей общей практики будут модульными. «Сложный прошлый год дал нам возможность испытать новую технологию. Поскольку были проблемы со строительными материалами, с их удорожанием, стоимость строительства ФАПов очень сильно возросла, плюс сказалось отсутствие рабочих рук. Поэтому мы с сентября прошлого года впервые попробовали создавать быстровозводимые реконструкции, модульные, и достаточно быстро это всё пошло. За два месяца мы создали 21 ФАП прекрасного состояния. Они полностью удовлетворяют всем потребностям и требованиям ГОСТ», - заметил заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению.

Мероприятия по строительству ФАПов и офисов врачей запланированы в рамках реализации 2,7 млрд рублей, которые выделили на модернизацию первичного звена здравоохранения в Псковской области до 2025 года. Все постройки будут возводить по озвученной в эфире технологии.