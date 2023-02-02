Ещё 25 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Ещё 25 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего - 126 215. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
15 пациентов выздоровели от заболевания, всего в регионе 124 045 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1962 житель региона.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41397/16
- Великие Луки –18297/4
- Бежаницкий район –1628/0
- Великолукский район –2860/0
- Гдовский район –2260/0
- Дедовичский район –3111/0
- Дновский район –1025/0
- Красногородский район –1146/0
- Куньинский район –1074/1
- Локнянский район –1227/0
- Невельский район –5682/2
- Новоржевский район –1355/0
- Новосокольнический район –3318/0
- Опочецкий район –3854/0
- Островский район –6105/0
- Палкинский район –1283/0
- Печорский район –2998/0
- Плюсский район –1992/2
- Порховский район –4573/0
- Псковский район –9735/0
- Пустошкинский район –1604/0
- Пушкиногорский район –1819/0
- Пыталовский район –1927/0
- Себежский район –3018/0
- Стругокрасненский район –2132/0
- Усвятский район –749/0