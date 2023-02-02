Общество

Ещё 25 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Ещё 25 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего - 126 215. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

15 пациентов выздоровели от заболевания, всего в регионе 124 045 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1962 житель региона.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: