Общество

Несанкционированные свалки обнаружили в Печорском и Гдовском районах

Несанкционированные свалки обнаружили в Печорском и Гдовском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре.

Природоохранная прокуратура провела проверку по публикациям в октябре 2022 года в средствах массовой информации сведений о свалках отходов производства и потребления в Печорском и Гдовском районах.

По результатам проведенных проверок на территории Гдова и Печор обнаружили два места несанкционированного складирования отходов общей площадью порядка 1 га.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора о возложении на органы местного самоуправления муниципальных районов и городских поселений обязанности принять меры по ликвидации несанкционированных свалок.

Решения суда в законную силу пока не вступили.