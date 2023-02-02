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Общество

Несанкционированные свалки обнаружили в Печорском и Гдовском районах

02.02.2023 13:40|ПсковКомментариев: 0

Несанкционированные свалки обнаружили в Печорском и Гдовском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре.

Природоохранная прокуратура провела проверку по публикациям в октябре 2022 года в средствах массовой информации сведений о свалках отходов производства и потребления в Печорском и Гдовском районах.

По результатам проведенных проверок на территории Гдова и Печор обнаружили два места несанкционированного складирования отходов общей площадью порядка 1 га.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора о возложении на органы местного самоуправления муниципальных районов и городских поселений обязанности принять меры по ликвидации несанкционированных свалок.

Решения суда в законную силу пока не вступили.

Теги: #Гдовский район #печорский район #свалка
Источник: Псковская Лента Новостей
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