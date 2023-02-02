Общество

Альтернатива службе скорой помощи появится в Псковской области

Выездные службы неотложной помощи создадут при поликлиниках в Псковской области. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Буквально сейчас у нас очень активно проводится работа по созданию выездной службы неотложной помощи при каждой из поликлиник. <...> Это автоматически разгрузит службу скорой помощи», - рассказала Надежда Рагозина.

Она пояснила, что на сегодняшний день ожидание скорой помощи в Псковской области может растягиваться на несколько часов, поскольку служба выполняет не только свои функции (обслуживание экстренных вызовов, когда есть угроза жизни пациента), но и неотложные вызовы, которыми в целом должны заниматься поликлиники.

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Выездные службы неотложной помощи при поликлиниках, по её словам, могут появиться уже в ближайшее время.

«Если говорить о нормативной базе, то приказ вот у нас подписан и вступает в действие. Но понятно, что чисто организационные вещи займут какое-то время. У поликлиник, в принципе, все для этого есть. Что нужно для того, чтобы работала служба? Это помещение, в котором в поликлинике будет расположен кабинет неотложной помощи. Пациенты ведь могут и в поликлинику самоходом обращаться! Кроме того, нужно машину, на которой будут обслуживаться вызовы. Машинами у нас поликлиники оснащены в абсолютно полном объеме. И физические лица, которые будут этим заниматься, а вот это уже задача непосредственно главного врача поликлиники», - отметила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению.