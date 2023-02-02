Общество

Более 20 тонн молдавских яблок запретили ввозить через границу РФ в Псковской области

Инспекторы управления Россельхознадзора запретили ввоз на территорию Псковской области более 20 тонн молдавских яблок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки» государственный инспектор управления Россельхознадзора провел карантинный контроль, в результате которого был запрещен ввоз 20,2 тонны свежих яблок. Фрукты следовали в Новосибирскую область из Республики Молдова.

В ходе проведения контроля было установлено несоответствие данных о месте производства яблок, указанных на маркировке, информации в фитосанитарном сертификате. Сертификат был признан недействительным и не подтверждающим соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации.