Общество

Псковские коммунисты возложили цветы к Могиле неизвестного солдата

Делегация Псковского обкома КПРФ приняла участие в памятном мероприятии на Могиле неизвестного солдата в Пскове сегодня, 2 февраля, в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве (1943 год). Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

Фото здесь и далее: Псковский обком КПРФ

«Почтили память и возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. Вечная память героям!» - сообщили в обкоме КПРФ.

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Напомним, Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.