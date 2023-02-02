Общество

В Пскове возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. ФОТО

Представители власти и общественности, силовых структур и военнослужащие возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Пскове 2 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве (1943 год).

Напомним, мемориал Славы «Могила Неизвестного Солдата» открыт в Пскове в 1974 году к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь покоятся останки неизвестного военнослужащего, которые подняли из захоронения на берегу реки Великой в Псковском районе. Этот неизвестный солдат был одним из тех бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах. Над могилой солдата был зажжен Вечный огонь, доставленный из Ленинграда.