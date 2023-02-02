Общество

Директор псковского госархива выступила на форуме по сохранению истории в Волгограде

Форум региональных отделений Российского исторического общества «Сохранение исторической памяти в условиях современных вызовов» проходит в Волгограде 1 и 2 февраля. В числе участников – председатель Совета отделения РИО в Псковской области, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Мероприятие приурочено к празднованию Дня воинской славы в честь разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

В рамках панельной дискуссии «Сохранение исторической памяти: лучшие практики региональных отделений Российского исторического общества» Наталья Исакова представила опыт реализации проектов РИО в Псковской области. В числе отмеченных:

проект летней полевой археологической школы «Горожане»,

межрегиональный выставочный проект «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России»,

Всероссийский общественно-научный форум «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы России в переломные исторические эпохи»,

онлайн-музей «Псковская деревня в годы Великой Отечественной войны»,

Международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России».

К таким проектам относится и российско-белорусская молодежная историко-филологическая школа «Славянское порубежье». Особо в этом перечне выделяется создание Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов, заметили в архиве.

«Все реализованные проекты направлены на просвещение и ставят своей ключевой задачей аккумулирование объективной информации об истории страны, создание условий для широкого знакомства с архивными документами. В то же время идеи неисчерпаемы, впереди еще немало интереснейшей работы при участии коллег и партнеров не только российских, но и зарубежных», - отметила Наталья Исакова.