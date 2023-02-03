Общество

Сотрудникам Псковского филиала Академии ФСИН России напомнили алгоритм действий при пожаре

В рамках служебной и общественно-государственной подготовки начальствующего и профессорско-преподавательского состава Псковского филиала Академии ФСИН России состоялось инструктивное занятие, на котором сотрудники вспомнили порядок применения первичных средств пожаротушения и защиты органов дыхания в случае возникновения пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

«Обеспечение безопасности обучающихся, сотрудников и работников во время их трудовой и образовательной деятельности – главная задача руководства и служб филиала, ответственных за эту работу, но эту задачу можно и нужно решать только при соблюдении правил пожарной безопасности всеми людьми», – отметил начальник дежурной службы Псковского филиала Академии ФСИН России Антон Петров.

Начальник дежурной службы призвал всех собравшихся быть бдительными и осторожными, ответственно относится к соблюдению правил безопасности.

Сотрудникам напомнили не только о мерах пожарной безопасности, но и порядке эвакуации, обязательных действиях в случае возникновения пожара, ликвидация которого должна проходить с минимальным ущербом при наиболее рациональном использовании сил и технических средств тушения.

Практические тренировки по эвакуации людей при возникновении пожара в Псковском филиале академии проходят регулярно, дважды в год – с участием ГУ МЧС России по Псковской области. Проверяются действия личного состава в ходе эвакуации, а также знания суточного наряда и внештатной пожарной команды своих действий при возгорании в здании.