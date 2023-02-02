Общество

18,5 тысяч пациентов с онкозаболеваниями находятся на учете в Псковской области

18,5 тысячи пациентов с онкозаболеваниями находятся на учете в Псковской области. Об этом сообщил главный врач Псковского областного онкологического диспансера Александр Юров в ходе брифинга в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 января.

«Учет ведется еженедельно, сверяем информацию в Минздраве. На текущий 18,5 тысяч пациентов находятся на учете. Более трех тысяч пациентов определяют ежегодно, но практически 60% на первой и второй стадии», – сказала Александр Юров.

Гость студии отметил, что ситуация с онкозаболеваниями за последние три года в регионе улучшилась.

«Среди женщин на первом месте по выявлению находится рак молочной железы, затем рак кожи и меланомы, третье место – органы репродуктивной системы. У мужчин на перовом месте рак легкого. Однако в 2022 году произошла смена на рак предстательной железы. На втором месте остался рак легкого, рак органов желудочно-кишечного тракта», – сказал Александр Юров.