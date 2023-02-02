Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» о радио в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудят происходящее в радиопространстве Псковской области — одном из самых радионасыщенных регионов страны. Они расскажут о появлении первого разговорного радио на FM-волнах и о его клоне, о приходе коммерсантов на поле медийщиков, об охватах благодаря вышкам на федеральной трассе и о сложностях с получением волны в федеральной комиссии.

Трансляция завершена.