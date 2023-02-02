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Общество

Псковичи и зимняя рыбалка: о братском сообществе и увлечениях ВИПов

03.02.2023 16:04|ПсковКомментариев: 0

Всю зиму на покрытых снегом Великой, Пскове и озерах области можно наблюдать хаотично разбросанные фигуры рыбаков. Каждый день с раннего утра они высыпают на лед и мерзнут часами, чтобы поймать рыбку (или нет). И хоть в Псковской области несколько раз за зиму уже запрещали выход на лед, многих любителей это не останавливает. Ловится ли в регионе рыба? Что с ней делают псковичи? И кто из ВИПов входит в полк любителей зимнего хобби?

 

В Псковской области, богатой реками и озерами, рыбалка - весьма популярное занятие. В социальных сетях есть немало тематических сообществ, где жители региона обмениваются опытом, рассказывают про «рыбные места» и хвастаются уловом.

Так, в сообществе «Рыбалка Псков» местные жители публикуют множество фотографий. Запечатленный улов восхищает даже тех, кто к ловле рыбы никакого отношения не имеет. Я уж не знаю, какая рыбалка сейчас разрешена в регионе, и надеюсь, что все, кто выкладывает фото в публичные группы, с установленными правилами знакомы, и никаких санкций для довольных обладателей огромных щук после этой публикации не последует.

Судя по фотографиям, самый крупный улов достается рыбакам на больших озерах - Псковском и Чудском. Те, кто рыбалкой не увлекаются, часто не понимают, что же интересного может быть в многочасовом сидении на морозе у лунки, но только посмотрите, как тепло о своем хобби говорят сами рыбаки.

«У рыболовов, как и у охотников, увлечение часто перерастает в страсть. Привлекательным становится не только сам процесс ловли, но и все, что с ним связано: поездка к рыбным местам, непосредственно ловля, вечерний обмен мнениями и сведениями у костра, легенды, передаваемые из уст в уста, о том, когда, где и как была выловлена самая большая рыба», - пишут администраторы сообщества «Рыбалка Псков».

В сообществах рыболовов царит по-настоящему дружеская атмосфера. Рыбаки травят байки о прошедших вылазках. Нередко там можно встретить объявления о том, что одни ищут попутчиков-рыбаков, в другие готовы оплатить бензин к самому далекому озеру, лишь бы кто-нибудь взял их с собой рыбачить в выходные.

Не отстают от псковичей политики и чиновники. Хоть в этом году их активность в социальных сетях по понятным причинам значительно снизилась, некоторые все-таки не могут удержаться от публикации фотографий улова. Ни что человеческое, как говорится, не чуждо.

Так, депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов в соцсетях рассказал подписчикам, что зимней рыбалкой увлекается не только он сам, но и его семья, и друзья. В одни из зимних выходных парламентарий с компанией совершили большую вылазку. Команде рыболовов удалось охватить целых два района области (Псковский и Невельский). Щук искали на озерах Большое и Малый Иван. И, кстати, вполне успешно.

«Воскресенье нужно провести так, чтобы зарядиться энергией на всю предстоящую неделю! Выходной с семьей и друзьями посвятили зимней рыбалке - побывали на двух озерах. А что до улова - судите сами. Больше всех рыбалка понравилась замечательному псу наших друзей Байкалу. Побегал, поиграл от души», - рассказал депутат на своей страничке «Вконтакте».

Еще более впечатлительным уловом похвастался руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Максим Адамчук. Помимо фотографий небольших подлещиков, которых удалось поймать, он также выложил фото с огромной щукой. К сожалению, без уточнения, сколько же такое сокровище весило.

Судя по фотографиям в соцсетях Адамчук не просто любитель-рыболов, а настоящий профессионал. В конце января на своей страничке он выложил серию фотографий с ночной рыбалки, где по его амуниции и наличию специальной палатки для рыбалки понятно, что к делу он относится серьезно.

Глава Опочецкого района Юрий Ильин тоже, оказывается, заядлый рыбак. Правда, судя по улову, которым поделился чиновник «Вконтакте», он предпочитает жареху из окуней. Кстати, по аномально большому количеству лайков и одобрительных комментариев под постом очевидно, что жители района такое хобби всецело поддерживают.

С такой же теплотой к зимнему хобби своего главы Олега Лебедева относятся и жители Куньинского района. В соцсетях он поделился фотографиями с рыбалки на местном озере. Пост чиновника набрал почти 400 лайков - цифра для руководителя района весьма внушительная.

«Сегодня утром поехали половить живцов на Встеселовское озеро. "Живцы" приятно удивили своим размером, будет уха!» - рассказал Олег Лебедев на своей странице «Вконтакте».

Часто сам процесс для рыбаков оказывается ценнее, чем улов. Многие любят зимнюю рыбалку за то, что это сродни качественной медитации: концентрируешься на лунке, отключаешься от всего и отдыхаешь. Однако настоятельно рекомендуем всем соблюдать правила безопасности и не выходить на лед, когда это запрещено.

Ксения Журавкова

Теги: #рыбалка #зимняя рыбалка
Источник: Псковская Лента Новостей
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