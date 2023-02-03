Ещё у 23 псковичей выявили COVID-19 за сутки, всего с начала пандемии в Псковской области зафиксировали 126 238 случаев заражения. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.
15 пациентов выздоровели от заболевания, всего в регионе 124 060 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умерло 1962 жителя региона.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 41413/16
- Великие Луки – 18299/2
- Бежаницкий район – 1628/0
- Великолукский район – 2860/0
- Гдовский район – 2260/0
- Дедовичский район – 3111/0
- Дновский район – 1025/0
- Красногородский район – 1146/0
- Куньинский район – 1074/0
- Локнянский район – 1227/0
- Невельский район – 5682/0
- Новоржевский район – 1355/0
- Новосокольнический район – 3318/0
- Опочецкий район – 3854/0
- Островский район – 6105/0
- Палкинский район – 1283/0
- Печорский район – 2998/0
- Плюсский район – 1992/0
- Порховский район – 4573/0
- Псковский район – 9738/3
- Пустошкинский район – 1604/0
- Пушкиногорский район – 1819/0
- Пыталовский район – 1927/0
- Себежский район – 3020/2
- Стругокрасненский район – 2132/0
- Усвятский район – 749/0
- Иногородние (с 30.12.2020) –46