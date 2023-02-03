Общество

Ещё у 23 псковичей выявили COVID-19 за сутки

Ещё у 23 псковичей выявили COVID-19 за сутки, всего с начала пандемии в Псковской области зафиксировали 126 238 случаев заражения. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

15 пациентов выздоровели от заболевания, всего в регионе 124 060 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умерло 1962 жителя региона.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: