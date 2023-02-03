Общество

Установку новой кислородной станции завершили в псковской инфекционке

Установку новой кислородной станции завершили на территории Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Концентратор кислорода приобрели на средства, выделенные из резервного фонда правительства Российской Федерации. Подготовка к его установке началась летом прошлого года. Окончательно ввести станцию в эксплуатацию планируется в пером полугодие 2023 года. Этому будет предшествовать получение соответствующих разрешений, а также заключение договоров на регулярное техническое обслуживание.

«Кислородные станции хорошо зарекомендовали себя в период пандемии коронавируса, когда в учреждение поступало множество людей с поврежденными легкими. Кислородная терапия примялась для улучшения параметров дыхания, стабилизации легочной гипертензии и предотвращения тромбоэмболии. С ней состояние здоровья пациентов быстро нормализовалось. Кроме того, обогащенный кислородом воздух благотворно влиял на сердечно-сосудистые заболевания, работу нервной и иммунной систем, уменьшал стресс», - заметили в комитете.

В настоящий момент на территории больницы и в филиале «Великолукский» располагаются три кислородные станции. Их производительность составляет 1200 литров в час - по 400 литров каждая. Все в исправном состоянии.

Как уточнили в комитете, новая «кислородка» позволит расширить возможности лечебного учреждения и обеспечит бесперебойную подачу медицинского газа, в том числе, благодаря функции автоматической заправки кислородных баллонов, незаменимых при транспортировке пациентов.