Установку новой кислородной станции завершили в псковской инфекционке

Установку новой кислородной станции завершили на территории Псковской областной инфекционной клинической больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.
Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области
Концентратор кислорода приобрели на средства, выделенные из резервного фонда правительства Российской Федерации. Подготовка к его установке началась летом прошлого года. Окончательно ввести станцию в эксплуатацию планируется в пером полугодие 2023 года. Этому будет предшествовать получение соответствующих разрешений, а также заключение договоров на регулярное техническое обслуживание.
В настоящий момент на территории больницы и в филиале «Великолукский» располагаются три кислородные станции. Их производительность составляет 1200 литров в час - по 400 литров каждая. Все в исправном состоянии.
Как уточнили в комитете, новая «кислородка» позволит расширить возможности лечебного учреждения и обеспечит бесперебойную подачу медицинского газа, в том числе, благодаря функции автоматической заправки кислородных баллонов, незаменимых при транспортировке пациентов.