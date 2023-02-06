Общество

Итоги деятельности за 2022 год подвели в УФСИН России по Псковской области

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов оперативно–служебной деятельности за 2022 год и постановке задач на предстоящий период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В работе коллегии приняли участие прокурор Псковской области Иван Грибов, начальник УФСБ России по Псковской области Виктор Швырев, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, начальник управления Минюста России по Псковской области Николай Околеснов, федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, начальник управления специальных программ правительства Псковской области Андрей Вьюнов, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев, председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Эдуард Малин.

В своем докладе начальник областного пенитенциарного ведомства Алексей Емельянов отметил, что основными задачами в прошедшем году были обеспечение надежной охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, подбор, расстановка и закрепление профессионально подготовленных кадров, способных эффективно работать в современных сложных условиях. Обеспечивалось оказание медицинской помощи осужденным, подозреваемым, обвиняемым в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Также он указал на положительные результаты взаимодействия с правоохранительными органами и тесное сотрудничество и взаимопонимание с представителями ОНК, оказывающей содействие в решении проблемных вопросов в деятельности УИС области, способствуя ее открытости и совершенствованию.

Так, благодаря принимаемым мерам, оперативная обстановка в исправительных учреждениях и СИЗО оставалась стабильной и управляемой. Не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых протестных акций, а также особо учитываемых преступлений, совершенных осужденными.

В ходе оперативно-профилактической работы оперативными подразделениями в правоохранительные органы направлено 308 инициативных сообщений о подготавливаемых, совершаемых и совершённых преступлениях и 180 явок с повинной, что способствовало раскрытию 340 преступлений, из них 24 преступлений прошлых лет, а также 85 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Во исполнение поручения президента Российской Федерации в Псковской области создано 780 мест для отбывания наказания в виде принудительных работ. Это стало возможным благодаря совместной конструктивной работе с аппаратом правительства Псковской области и региональным Минюстом при активном участии предпринимательского сообщества.

Одним из приоритетных направлений регионального УФСИН является развитие производственного сектора. Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку в стране, ведомство достигло определенных положительных результатов, что проявилось в превышении доходов над расходами в сумме 17,4 миллиона рублей, а также увеличении на 12 % числа осужденных, привлеченных к труду. Общий объем заказов для государственных и муниципальных нужд вырос почти в 2 раза.

В рамках коллегии прозвучали выступления приглашённых лиц, которые озвучили проблемные вопросы, возникающие в процессе служебной деятельности, обсудили пути их решения, направленные на повышение эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы региона. В свою очередь руководство УФСИН заверило присутствующих, что направления, требующие особого внимания, взяты на контроль, а стоящие перед ведомством задачи будут выполнены.

По итогу расширенного заседания определены приоритетные задачи оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности УФСИН России по Псковской области на 2023 год, в числе которых расширение сети исправительных центров, открытие участков, функционирующих как ИЦ, взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными структурами области, а также развитие производственного сектора учреждений УИС.

Кроме этого, заслушали доклады заместителей начальника УФСИН, ряда служб и руководителей исправительных учреждений. В рамках работы коллегии ряду сотрудников за высокие показатели в служебной деятельности вручены ведомственные награды.