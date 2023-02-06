Общество

Каждый второй россиянин зимой больше сидит дома – ВЦИОМ

Каждый второй россиянин зимой ведет менее активный образ жизни, реже бывает на улице, больше сидит дома (50%). Среди жителей страны есть и те, кто зимой становится активнее, чаще бывает на свежем воздухе, таких 16%. Образ жизни 33% россиян не меняется с приходом зимы. Данные исследования об изменении образа жизни россиян зимой представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Склонность к снижению активности больше выражена у женщин (60%). Мужчинам, напротив, чаще свойственно не замечать зимние холода: 40% не меняют жизненный уклад, а 20% и вовсе ведут более активный образ жизни (против 13% женщин).

Возраст не влияет на активность зимой: более пассивный образ жизни ведут 61% россиян в группе 18-24-летних и 58% в группе 60+.

Россияне, проживающие в селах, чаще всех говорили о том, что их образ жизни становится активнее в зимний сезон (23% против 12-13% жителей столиц и городов-миллионников).

Среди респондентов 45-59 лет наибольшая доля тех, чья активность не зависит от времени года (39%).