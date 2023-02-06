Общество

15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 15 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего - 126 302. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Новых случаев выздоровления не выявили, всего в регионе 124 074 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1963 житель региона.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: