15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 15 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки, всего - 126 302. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Новых случаев выздоровления не выявили, всего в регионе 124 074 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умер 1963 житель региона.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 41465/15
- Великие Луки –18301/0
- Бежаницкий район –1628/0
- Великолукский район –2861/0
- Гдовский район –2261/0
- Дедовичский район –3111/0
- Дновский район –1025/0
- Красногородский район –1146/0
- Куньинский район –1074/0
- Локнянский район –1227/0
- Невельский район –5683/0
- Новоржевский район –1356/0
- Новосокольнический район –3318/0
- Опочецкий район –3854/0
- Островский район –6105/0
- Палкинский район –1283/0
- Печорский район –2999/0
- Плюсский район –1993/0
- Порховский район –4573/0
- Псковский район –9739/0
- Пустошкинский район –1605/0
- Пушкиногорский район –1821/0
- Пыталовский район –1927/0
- Себежский район –3020/0
- Стругокрасненский район –2132/0
- Усвятский район –749/0