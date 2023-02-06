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Общество

Если села батарейка

06.02.2023 12:57|ПсковКомментариев: 0

Весной в Псковской области стартует очередная акция по сбору батареек. Вместе с этими опасными отходами можно будет сдать на утилизацию старую бытовую технику, например, вышедший из строя фен, морально устаревшие телефоны и другие электронные устройства.

Организатор экологического мероприятия Елена Трегубова рассказала Псковской Ленте Новостей о планах на 2023-й год, сколько ёжиков уже спасли псковские школьники, и во что в дальнейшем превращается электроника.

 

Лидеры по батарейкам

- Акция по сбору батареек в школах региона стала ежегодной. С чего всё начиналось, почему вы решили организовать сбор именно этих отходов?

- Я долгое время жила в Санкт-Петербурге, и там проблем со сдачей батареек нет - всегда знала, куда их принести. После рождения детей я стала часто приезжать в родной город - в Опочку. И задумалась: а что мне делать здесь с моими батарейками, лампочками и другим мусором, который я тоже сортирую? Узнала, что можно приносить батарейки в администрацию, начала об этом рассказывать людям в соцсетях. Потом нашлись энтузиасты из Краснооктябрьской школы Опочецкого района, которые тоже озаботились проблемой опасных отходов. Они по собственной инициативе собирали батарейки у себя в школе, даже в городе пытались.

Я решила развивать эту тему по всей Псковской области. Начала шерстить интернет, нашла информацию о федеральной акции от производителя батареек, которая проходит с декабря 2018 года. Также достигла договорённости с ярославским заводом, который занимается переработкой. Псковская компания предоставила нам свою площадку для сбора батареек, именно туда приезжает представитель завода и всё это забирает.

Этой весной в Псковской области пройдёт уже 6-я акция, мы её проводим с 2020 года весной и осенью с целью экологического просвещения школьников. Дети приносят батарейки из дома, иногда и от соседей. Так, глядишь, хоть через школы какая-то часть батареек будет утилизирована правильно.

- Школы активно участвуют в акции? Сбор проводится во всех районах области?

- Да, школы активно присоединяются, экологическая повестка сейчас в тренде. В первый сезон акции в 2020-м году в ней приняли участие около 40 учебных заведений, а в прошлом - уже более 100 из 15 районов области. Большая часть - это школы, так как акция все-таки школьная, но к ней присоединяются и некоторые вузы, колледжи, детские сады и учреждения дополнительного образования. Лидер по батарейкам у нас всегда Псковский эколого-биологический центр. Они уже давно собирают такие отходы и просвещают детей. Но важно не столько количество собранных батареек, сколько понимание школьниками проблемы опасных отходов и важности их правильной утилизации. С чем, как мне кажется, мы успешно справляемся.

Спасать ёжиков

- И всё же, сколько батареек удалось собрать в прошлом году и за весь период акции?

- За весну 2022 года мы собрали 2 тысячи 179 килограммов, за осень 2022-го - 1 тыс. 223 килограмма. Получается, что силами школьников Псковской области за прошлый год было передано на утилизацию 3,4 тонны батареек. За все сезоны акции было собрано 5 тысяч 954 килограмма - почти 6 тонн батареек. Если учитывать, что в одном килограмме примерно 70 батареек, то мы утилизировали порядка 416 тысяч элементов питания и, наверное, спасли столько же ежиков.

- А при чём здесь ёжики?

- Батарейки содержат тяжелые металлы - ртуть, цинк, свинец, кадмий, марганец. Попадая в почву, они её загрязняют, после попадают в грунтовые воды. Экологи примерно подсчитали, что одна батарейка загрязняет около 20 квадратных метров земли, это площадь обитания одного ежика, крота и 10 червей. Немного притянуто за уши, но сравнение оказалось удачным, дети очень хорошо реагируют, особенно начальная школа, детские сады. Очень им хочется ежиков спасать.

- А если взрослые псковичи тоже хотят таким образом спасать зверушек, куда им сдавать использованные батарейки?

- Сеть сдачи батареек развивается. Я знаю, что в Пскове есть специальные контейнеры в гипермаркетах, на заправках тоже видела. Но в первую очередь проявлять инициативу должны сами жители, всё зависит от их желания. В многоквартирных домах этим могут заниматься управляющие компании, от жителей частного сектора батарейки принимают администрации.

В части раздельного сбора мусора Псковская область пока что на начальном этапе, но дело сдвинулось с мёртвой точки. Постепенно появляются пункты приёма вторсырья. Даже у нас в Опочке есть частный пункт, который занимается сбором стекла, металла, макулатуры, пластика. Мы даже совместно проводили акцию по раздельному сбору отходов. В будущем хотим установить модуль для раздельного сбора макулатуры, пластика, стекла, металла на территории парковки сетевого магазина. Вырученные средства планируем переводить в пользу бездомных животных. Пробные акции на улицах уже запускали, объемы и суммы получались небольшие. Но за год около тонны вторсырья насобирали, примерно 2000 рублей перевели в пункт передержки. Это немного, но иначе все эти отходы пошли бы на свалку. А так и чище стало, и животным польза.

- За некоторые фракции можно выручить средства, но не за батарейки. Их утилизация стоит денег.

- Другие фракции более рентабельные, поэтому в некоторых пунктах приема готовы за них платить. А утилизация батареек имеет некую стоимость, например, для юридических лиц. Это более трудозатратный процесс, поэтому получаемая продукция не всегда может покрыть затраты на транспортировку и их переработку.

Сейчас производители и импортеры батареек обязаны их собирать и утилизировать самостоятельно или платить экосбор в рамках Расширенной ответственности производителя (РОП). Этот механизм действует в России с 2015 года. Некоторые крупные производители совместно с ритейлерами создали сеть пунктов приема использованных элементов питания. В рамках нашей акции для школ утилизация бесплатная.

Вторая жизнь

- Как утилизируют собранные элементы питания?

- Использованные батарейки проходят несколько этапов. Первый - сортировка по типам химии. Отделяются марганец-цинковые, литий-ионные, металл-гидридные и все остальные. Затем следуют измельчение на линии и выделение железа с помощью магнита, гидрометаллургический процесс, в результате которого получается цинк и марганец-графитовая смесь. В итоге после переработки получают железо, цинк, марганец и графит, эффективность переработки достигает 94%. Все получившиеся материалы в дальнейшем используются при производстве товаров. Вторсырьё применяют в электротехнике, энергетике, автомобилестроении, промышленном строительстве, металлургии, приборостроении. Например, диоксид марганца, который представляет собой порошок красно-коричневого цвета, используют в промышленности в качестве пигмента для окраски бетона, кирпича, тротуарной плитки.

- Предполагается, что в этом году можно будет сдать на утилизацию и старую бытовую технику. Какие вещи будете принимать?

- В рамках весенней акции предложим учебным заведениям Псковской области провести сбор мелкой электронной техники, которая может образовываться у школьников/студентов: наушники, старые мобильные телефоны, ненужные зарядные или соединительные провода, игрушки, работающие от батареек. Список электротехники, на самом деле, огромен.

Ведь батарейки - не единственные отходы, с которыми нужно что-то делать. Пока мы планируем запустить пилотный проект на базе школ. Надеюсь, потом я смогу распространить этот опыт на всю Псковскую область. Наибольшие сложности с утилизацией батареек, техники и других отходов возникают именно в районах. В Пскове или Великих Лук еще можно сдать старую технику на утилизацию в сетевые магазины, а районах это деть абсолютно некуда. Если всё это разовьётся в большой проект, я смогу написать заявку на грант, чтобы была возможность собирать технику в области. Самое затратное - это транспортировка. Сначала нужно объехать районы, оповестить жителей, потом собрать технику и привезти в единую точку, откуда завод её сможет забрать.

- Что происходит с этой техникой в дальнейшем?

- Все собранные батарейки и электротехника передаются для максимально экологичной утилизации и переработки. Специалисты вытаскивают опасные компоненты, обезвреживают их, - например, фреон из холодильника. Сначала проводится первичная обработка, технику разделяют по группам, отделяют опасные компоненты. В мелкой электронике (мониторы, телевизоры, мобильные телефоны) вручную что-то разбирают. После отсортировывают, вытаскивают различные платы, элементы, которые содержат драгоценные металлы. После первичной обработки отходы попадают на автоматическую линию, где загружаются в дробилку, измельчаются, проходят различные сепарации, в ходе которых разделяются фракции. Затем отходы отправляют на переработку, чтобы в дальнейшем передать их на производство новых товаров. Поэтому, если фен бабушки уже непригоден или морально устарел, его лучше сдать на утилизацию. Так он даст новую жизнь чему-то более современному и технологичному.

- Почему важно и нужно сортировать мусор?

- Планета у нас одна, хотелось бы, чтобы к ней относились бережнее. Неприятно ведь, когда вокруг тебя свалки. Экологическая обстановка с каждым годом ухудшается. Посмотрите, сколько детей болеет. Я отчасти связываю это именно с экологической ситуацией. Нужно что-то делать, а не наблюдать, сложа руки. За нас никто не рассортирует мусор. Какие бы ни были суперсовременные технологии, на данном этапе кроме нас никто этого не сделает. Сначала сортировать должны мы, а дальше уже высокие технологии помогут превратить наше добро во что-то полезное.

Беседовала Ульяна Ловыгина, фото организаторов акции

Теги: #акция #вторсырье #мусор #батарейки
Источник: Псковская Лента Новостей
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