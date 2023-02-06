Общество

Свыше 150 млн рублей получит Псковская область на реализацию проектов комфортной городской среды

Псковская область получит 150 млн 800 тысяч рублей на реализацию проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщается на сайте правительства России.

На реализацию проектов, победивших в седьмом дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в России направят более 7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование получат 80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты. Размер трансфертов составит от 80 млн до 396 млн рублей.

Проекты оценивались комиссией, в состав которой вошли специалисты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, археологии и охраны культурного наследия.

До 2022 года участниками конкурса были муниципальные образования с численностью населения до 100 тысяч человек. Дополнительный конкурс проводился для городов с населением от 100 тысяч до 200 тысяч человек.

«За всё время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населённых пунктов», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 6 февраля.