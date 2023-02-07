Общество

Омбудсмен рассказал о содержании осужденных в Псковской области в 2022 году

Итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год подвели в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области. В заседании, на котором также были поставлены задачи ведомства на предстоящий период, принял участие уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В мероприятии также приняли участие прокурор Псковской области Иван Грибов, начальник УФСБ России по Псковской области Виктор Швырев, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, начальник управления Минюста России по Псковской области Николай Околеснов, федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, начальник управления специальных программ правительства Псковской области Андрей Вьюнов, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев, председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Эдуард Малин.

Начальник областного пенитенциарного ведомства полковник внутренней службы Алексей Емельянов в своем докладе отметил, что обстановка в исправительных учреждениях и СИЗО оставалась стабильной и управляемой. Не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых протестных акций, а также преступлений, совершенных осужденными.

Дмитрий Шахов сообщил, что впервые за последние 7 лет практически в два раза сократилось число обращений от граждан, отбывающих наказания, на действия и решения должностных лиц и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе в сфере оказания медицинской помощи.

«Необходимо напомнить, что в 2022 году в силу вступили новые правила внутреннего распорядка в системе учреждений ФСИН России, которые достаточно серьезно повлияли на условия пребывания в местах заключения. Поэтому хочется искренне поблагодарить личный состав УФСИН РФ по Псковской области за добросовестное отношение к службе и обеспечение прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, а также простое человеческое отношение к осуждённым», - сказал Дмитрий Шахов.

По его словам, каждое четвертое обращение к региональному омбудсмену ежегодно приходит из мест лишения свободы, но в 2022 году только каждое восьмое касалось предполагаемых нарушений прав и свобод граждан. При этом, как сообщил государственный правозащитник, несмотря на достаточно непростое экономическое положение в стране, сотрудникам региональных учреждений уголовно-исполнительной системы удалось не допустить нарушения прав граждан при предоставлении медицинской помощи, в том числе проведения медико-социальной экспертизы для определения степени инвалидности.

«К сожалению, некомплект личного состава медицинской части не позволяют оказывать медпомощь по различным направлениям, но здесь на помощь приходят медики областных гражданских клиник, с которыми заключены соответствующие соглашения. В 2022 году на 25% снизилась смертность, не допущено случаев смертности от туберкулёза и суицидов среди лиц, находящихся в учреждениях УИС», - заметил омбудсмен.

На особом контроле у регионального омбудсмена применение физической силы и спецсредств в отношении лиц, находящихся в учреждениях УФСИН.

«В 2022 году отмечается сокращение почти на 20% таких случаев, при этом во всех 49 случаях не допущено нарушения прав, а по одному из них за нарушение правил видеофиксации сотрудники учреждения регионального УФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности. Условия содержания, как отмечалось и в проверках уполномоченного по правам человека, так и региональной общественной наблюдательной комиссии, в целом соответствуют требованиям действующего законодательства, а по выявленным нарушениям сотрудники УФСИН стараются оперативно устранить данные недостатки», - заметил Дмитрий Шахов.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области обратил внимание на необходимость не допускать нарушений закона и прав граждан, обратить особое внимание на порядок оформления трудовых отношений при привлечении осуждённых к труду, обязательности предварительного прохождения ими правил техники безопасности, а также правильность оплаты труда.

Руководство УФСИН заверило присутствующих, что направления, требующие особого внимания, взяты на контроль, а стоящие перед ведомством задачи будут выполнены.

По итогу расширенного заседания определены приоритетные задачи оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности УФСИН России по Псковской области на 2023 год, в числе которых: