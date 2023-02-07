Общество

Рыбаки утопили мотобуксировщик в трещине на льду Чудского озера

Рыбаки утопили мотобуксировщик в трещине на льду Чудского озера. Об этом сообщается в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Евгения Кичёва / «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской»

«Чудо, половили немножко, заодно кино поснимали. На обратном пути два часа пытались помочь вытащить нырнувшую в трещину собаку (мотобуксировщик - ред.), не смогли даже вшестером. Люди, будьте осторожнее, человек легко мог бы избежать таких проблем, если бы просто проверил, где можно трещину переехать», - написали рыбаки.

Ранее сообщалось, что большая трещина образовалась на льду Псковского озера.